Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati fotografati durante una vacanza in Sicilia, con foto pubblicate dall’ultimo numero di Diva e Donna. La coppia si mostra molto vicina, scambiandosi coccole, abbracci e baci. Si ipotizza anche una possibile gravidanza dell’attrice, anche se non ci sono conferme ufficiali. Le immagini ritraggono un’intesa evidente tra i due, che appaiono più affiatati che mai.

È il magazine Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, a documentare la vacanza siciliana di Raoul Bova e Beatrice Arnera, più affiatati che mai tra coccole, abbracci e baci appassionati. A colpire l’attenzione della rivista, però, non è soltanto il feeling tra i due: “Luna di miele in dolce attesa?”, scrive Diva e Donna in copertina, ipotizzando una possibile gravidanza dell’attrice. L’attore romano, da sempre considerato uno dei sex symbol del cinema e della televisione italiana, appare in splendida forma, mentre la nuova compagna e collega – più giovane di 24 anni – si mostra sorridente e rilassata. Dopo i primi avvistamenti e le indiscrezioni nate tra set cinematografici e uscite pubbliche, la coppia vive ormai senza problemi il rapporto alla luce del sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Vacanza d’amore per Raoul Bova e Beatrice Arnera (già si ipotizza una possibile gravidanza dell’attrice)

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