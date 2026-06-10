Il governo ha comunicato che i margini di spesa previsti per il 2027 sono quasi esauriti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di gestire eventuali shock energetici con le risorse ancora disponibili. Restano poche risorse per finanziare interventi nel settore della difesa e per la transizione demografica, che potrebbero essere influenzate dalla riduzione del budget disponibile.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% nel dicembre 2025 conferma la stabilità necessaria per gestire i vincoli di bilancio. Fonte Eurostat? L’Ufficio Parlamentare di Bilancio avverte il Governo: margini di manovra ridotti per il 2027. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha segnalato che i margini di spesa dello Stato per il triennio 2026-2028 appaiono quasi interamente esauriti. Questa analisi mette in guardia Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti sulla necessità di preservare risorse per l’ultimo anno di legislatura, previsto per il 2027. Secondo quanto emerge dal rapporto tecnico, le manovre attuali e i provvedimenti successivi hanno già utilizzato gran parte dei fondi disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UPB al Governo: margini di spesa quasi esauriti per il 2027

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