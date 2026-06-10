Terapia ormonale sostitutiva otto benefici per la longevità femminile e l' importanza di un trattamento personalizzato

Da vanityfair.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova analisi evidenzia che la terapia ormonale sostitutiva può offrire otto benefici per le donne sotto i 60 anni, tra cui miglioramenti nella salute cardiovascolare, nel metabolismo, nella densità ossea, nel funzionamento cerebrale e nella qualità della vita. La ricerca sottolinea inoltre l'importanza di un trattamento personalizzato per massimizzare gli effetti positivi e ridurre i rischi associati.

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Il momento più indicato per iniziarlo? Come confermato dalle linee guida delle principali società internazionali che si occupano di menopausa, inclusa la Società Italiana Menopausa (SIM), è entro i 10 anni dall’inizio della menopausa e preferibilmente prima dei 60 anni. È in questa finestra temporale, infatti, che la TOS offre i maggiori benefici in termini di salute cardiovascolare, metabolismo, ossa, cervello e qualità della vita. Uno strumento utile per preservare la salute a lungo termine, da poter mantenere anche nel lungo periodo, se ben tollerata e monitorata. Poiché però ogni donna è diversa, la chiave è una terapia personalizzata prescritta da un medico esperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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