Il ministro israeliano della sicurezza nazionale ha annunciato la possibilità di rapire civili come risposta alle recenti tensioni. Nel frattempo, in Italia, il governo ha condannato le ciabatte indossate da alcuni manifestanti durante una protesta. Le dichiarazioni sono arrivate attraverso agenzie di stampa e sono state commentate pubblicamente. Non ci sono state altre azioni ufficiali o dettagli sui piani di rapimento.

PalestinaItalia Sdegno in Italia per le parole del ministro israeliano. Che guarda già ad altro: al Libano. Nordio non si fa vivo sulla rogatoria chiesta dai pm di Roma. Ora possono agire da soli PalestinaItalia Sdegno in Italia per le parole del ministro israeliano. Che guarda già ad altro: al Libano. Nordio non si fa vivo sulla rogatoria chiesta dai pm di Roma. Ora possono agire da soli Mentre in Italia si dibatte di ciabatte, il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha già spostato la sua attenzione su altro: ieri, con i lanci di agenzie italiane che davano conto dell’enorme flusso di condanne bipartisan alle esternazioni sul «paese dello Stivale diventato il paese delle ciabatte», lui si presentava al gabinetto di sicurezza con la sua ultima proposta per piegare il Libano ed Hezbollah. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tajani condanna le ciabatte, Ben Gvir pensa a rapire civili

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