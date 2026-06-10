(askanews) – Disclosure Day di Steven Spielberg è il film più atteso dell’anno, arriva il 10 giugno nei cinema, e segna il ritorno del regista alla fantascienza, il genere che lo ha reso celebre negli anni Settanta e Ottanta. Josh O’Connor interpreta un uomo deciso a portare alla luce la verità sulla presenza di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta. Il personaggio di Colin Firth cerca di mantenere nascosta quella verità mentre Emily Blunt è una reporter meteo di Kansas City che all’improvviso inizia a parlare una lingua aliena. «Lei e Daniel, interpretato da Josh O’Connor, hanno una missione comune, anche se all’inizio non si conoscono», ha spiegato il regista. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Steven Spielberg racconta il suo nuovo film "Disclosure Day" con Josh O'Connor Colin Firth e Emily Blunt. Al cinema il 10 giugno

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Spielberg's LAST UFO Project Disclosure Day Explained!

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