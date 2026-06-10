Un giovane di 25 anni è stato arrestato con 700 grammi di cocaina nel suo B&B. La polizia ha trovato la droga nascosta all’interno di un armadio, occultata tra vestiti e altri oggetti. Per le consegne a domicilio, il sospettato utilizzava un’auto per trasportare la droga e lasciarla in punti stabiliti in città, senza fare soste appariscenti. Le indagini hanno rivelato che l’attività era organizzata con metodi per evitare i controlli e mantenere la segretezza.

Come faceva il giovane a nascondere il carico nel B&B?. Quale strategia logistica usava per consegnare la droga a domicilio?. Cosa hanno trovato i Carabinieri all'interno dell'auto a noleggio?. Perché il sistema di delivery illecito era così difficile da individuare?.? In Breve Sequestrati 700 grammi di cocaina purissima e materiale per confezionamento dosi.. Centro operativo situato in un bed and breakfast di Castagnole delle Lanze.. Veicolo a noleggio utilizzato per le consegne quotidiane nell'area astigiana.. Operazione condotta dai Carabinieri della compagnia di Canelli.. Un servizio di spaccio a domicilio smantellato a Castagnole delle Lanze: arrestato un 25enne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spaccio a domicilio: arrestato 25enne con 700g di cocaina in un B&B

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