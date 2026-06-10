Apple ha speso circa un miliardo di dollari all’anno per aggiornare e migliorare Siri. La società ha investito risorse significative per ottimizzare l’assistente vocale, senza fornire dettagli specifici sui risultati ottenuti finora. La cifra rappresenta un impegno rilevante nel settore dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie vocali. La spesa annuale si inserisce nelle strategie di Apple di potenziare i propri servizi digitali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siri, nei suoi 14 anni di vita, è stata quasi sempre sinonimo di una tecnologia incapace di essere all'altezza delle aspettative. Presentata per la prima volta da Steve Jobs insieme all'iPhone 4s, l'assistente vocale di Apple prometteva risposte contestualizzate a ogni nostra domanda, ma è finita per diventare poco più di una sveglia di lusso e uno spunto per battute scadenti nelle sitcom di serie B su Netflix. Tutto questo prima dell'arrivo di Apple Intelligence nel 2024, quando l'azienda è praticamente implosa come protagonista di una nuova era informatica basata su ChatGPT. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Siri è stata finalmente sistemata da Apple, ma al costo di 1 miliardo di dollari all'anno

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Nowa Siri to KATASTROFA. Dlaczego Apple tak bardzo nie umie w AI

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