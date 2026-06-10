Sinner al San Raffaele parla il dottor Di Giacomo | Esami per capire se c’è un substrato Oltre i limiti non si va
Il tennista ha effettuato visite mediche presso il San Raffaele. Il dottor Di Giacomo ha spiegato che sono stati eseguiti esami per verificare la presenza di eventuali problematiche di base. Ha inoltre precisato che non si superano determinati limiti di sicurezza durante il recupero. Nel tennis attuale, il confine tra prestazione di alto livello e affaticamento è molto sottile.
Nel tennis moderno i margini tra prestazione eccezionale e cedimento fisico possono essere sottilissimi. I grandi tornei impongono ritmi serrati, partite lunghe, tensioni continue e uno sforzo psicofisico che spesso supera ciò che il pubblico riesce a percepire guardando una partita da casa. Dietro ogni colpo vincente e ogni rimonta spettacolare c’è infatti un organismo sottoposto a sollecitazioni costanti, chiamato a rispondere sotto pressione per settimane consecutive. Per questo motivo, quando anche un campione abituato a dominare il circuito mostra segnali di difficoltà, l’attenzione si sposta inevitabilmente dal risultato sportivo alle condizioni fisiche dell’atleta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Sinner, parla il dottor di Giacomo: Cos'ha Jannik
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