Sinner al San Raffaele parla il dottor Di Giacomo | Esami per capire se c’è un substrato Oltre i limiti non si va

Notizia in breve

Il tennista ha effettuato visite mediche presso il San Raffaele. Il dottor Di Giacomo ha spiegato che sono stati eseguiti esami per verificare la presenza di eventuali problematiche di base. Ha inoltre precisato che non si superano determinati limiti di sicurezza durante il recupero. Nel tennis attuale, il confine tra prestazione di alto livello e affaticamento è molto sottile.