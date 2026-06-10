Scontro tra tre auto sulla 616 | un morto e cinque feriti a Pedivigliano

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra tre auto sulla strada 616 a Pedivigliano ha provocato un morto e cinque feriti. Secondo le prime ricostruzioni, le vetture si sono scontrate frontalmente, con una delle auto che ha perso il controllo. I feriti sono stati trasportati in ospedale: quattro in codice giallo e uno in codice rosso. La vittima morta aveva circa 40 anni. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

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Come sono avvenute le dinamiche tra le tre vetture coinvolte?. Quali sono le condizioni cliniche dei cinque feriti ospedalizzati?. Perché la carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni?. Chi sono i conducenti responsabili del violento impatto?.? In Breve Scontro avvenuto al chilometro 0,550 della statale 616 nel territorio di Colosimi. Intervento coordinato di personale 118, Vigili del Fuoco e tecnici Anas. Traffico deviato su percorsi alternativi della rete stradale locale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica tra le tre autovetture coinvolte. Un bilancio drammatico sulla statale 616: una vittima e cinque feriti nel sinistro di Pedivigliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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