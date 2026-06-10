Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop

Notizia in breve

I sindacati di base hanno confermato lo sciopero dei treni di otto ore previsto per l’11 giugno. Dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i sindacati confederati di settore hanno deciso di sospendere la protesta. La decisione è stata comunicata al termine del tavolo di confronto. La protesta avrebbe coinvolto il settore ferroviario con possibili disagi per i passeggeri.