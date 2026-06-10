Sciopero treni 11 giugno sindacati di base confermano lo stop
I sindacati di base hanno confermato lo sciopero dei treni di otto ore previsto per l’11 giugno. Dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i sindacati confederati di settore hanno deciso di sospendere la protesta. La decisione è stata comunicata al termine del tavolo di confronto. La protesta avrebbe coinvolto il settore ferroviario con possibili disagi per i passeggeri.
Al termine del tavolo convocato al Mit, i sindacati confederati di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore delle ferrovie previsto per il prossimo 11 giugno. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
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