Il 11 e 12 giugno 2026 i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord hanno indetto uno sciopero di 23 ore. Durante questa fascia temporale, saranno garantiti i servizi di trasporto nelle fasce di garanzia previste dalla legge. Le fasce di garanzia generalmente coprono le prime e le ultime ore di servizio, ma i dettagli specifici non sono stati indicati. La protesta coinvolge tutti i dipendenti delle tre aziende.

La serata di giovedì 11 e la giornata di venerdì 12 giugno 2026 si preannunciano complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti. Le sigle sindacali di categoria, infatti, hanno indetto uno sciopero del settore ferroviario. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, quelli di base vanno avanti nella protesta, che avrà effetti sul servizio ferroviario dalle ore 3 dell'11 fino alle 2 del 12. Aderiscono all'agitazione i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Diversi, dunque, i disagi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. Di seguito le fasce di garanzia e le informazioni fornite dai vari operatori circa lo sciopero di giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sciopero treni 11 e 12 giugno 2026: orari e fasce di garanzia

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Scioperi marzo 2026: date, orari, settori coinvolti e calendario completo

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Sciopero 11-12 giugno reddit

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