Scandali rossi in Puglia | l’assessore al Turismo di Decaro indagata per concussione non si dimette e invoca la privacy

Notizia in breve

Un’indagine della Procura di Foggia riguarda un assessore al Turismo coinvolto in un caso di concussione. La persona indagata non ha presentato dimissioni e ha chiesto di rispettare la privacy. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla regione e ha coinvolto anche il presidente della regione, senza che siano state ancora prese decisioni ufficiali. La notizia si inserisce in un contesto di scandali che interessano la politica locale.