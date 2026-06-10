Scandali rossi in Puglia | l’assessore al Turismo di Decaro indagata per concussione non si dimette e invoca la privacy
Un’indagine della Procura di Foggia riguarda un assessore al Turismo coinvolto in un caso di concussione. La persona indagata non ha presentato dimissioni e ha chiesto di rispettare la privacy. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla regione e ha coinvolto anche il presidente della regione, senza che siano state ancora prese decisioni ufficiali. La notizia si inserisce in un contesto di scandali che interessano la politica locale.
Un’inchiesta della Procura di Foggia scuote la Regione Puglia e finisce inevitabilmente per coinvolgere sul piano politico anche il presidente Antonio Decaro. Tra gli indagati per concussione figurano infatti l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e il dirigente comunale Vincenzo Ragno. Decaro non risulta coinvolto nell’indagine, ma la vicenda investe direttamente un componente della sua giunta e rischia di trasformarsi in un nuovo caso politico per l’amministrazione regionale. Inutile dire che il presidente della Regione Puglia si è ben guardato dal commentare la vicenda, che pure dovrebbe indurre a una riflessione sulla permanenza di Starace in giunta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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