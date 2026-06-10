La produzione della seconda stagione di Sandokan 2, prevista inizialmente per la primavera del 2026, sembra essere stata posticipata. Can Yaman ha dichiarato che bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti, senza fornire una data precisa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul motivo del ritardo o su eventuali nuove tempistiche. La serie, basata sul personaggio letterario, aveva suscitato interesse tra il pubblico, ma al momento non ci sono dettagli sul suo stato di avanzamento.

La stagione 2 doveva essere girata nella primavera del 2026 ma sembra che le cose stiano andando per le lunghe, come Can Yaman ha avuto modo di ribadire in occasione dei Nastri d'Argento Grandi Serie Ci sono novità sulla seconda stagione di Sandokan, ma non sono certo quelle che i milioni di spettatori che a dicembre hanno seguito la serie speravano di sentire. A fare il punto sul futuro del progetto è stato Can Yaman, protagonista dell'attesissimo adattamento televisivo ispirato al celebre personaggio creato da Emilio Salgari. Intervenendo ai Nastri d'Argento Grandi Serie, l'attore turco ha infatti lasciato intendere che per la seconda stagione bisognerà armarsi di pazienza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandokan 2, che fine ha fatto la serie? Can Yaman: “Bisognerà aspettare”

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