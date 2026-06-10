Salvini | Lega sdoppiata? Fantasie Sistemeremo ciò che va sistemato
Stamattina si è svolto a Roma il Consiglio federale della Lega, con l’obiettivo di rilanciare il partito. Durante l’incontro, si è deciso di avviare il percorso per nominare Luca Zaia come super vice. La riunione si è tenuta nella sala Bruno Salvadori del gruppo alla Camera. In precedenza, si erano diffuse voci su uno sdoppiamento del partito, ma sono state definite “fantasie” dall’interessato.
Oggi alle 11, «in presenza» nella sala Bruno Salvadori del gruppo Camera, si terrà il Consiglio federale della Lega, ovvero la riunione dei big del Carroccio per decidere il rilancio. Rilancio che passa dal coinvolgimento di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale veneto, e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza Stato-Regioni (carica paragonabile a quella di un ministro). I due rappresentati del Nordest dovrebbero essere, nei pensieri di Matteo Salvini, protagonisti del partito in vista della lunga campagna elettorale verso le Politiche 2027. I risultati delle amministrative non sono stati né disastrosi né eccezionali. 🔗 Leggi su Laverita.info
LEGA, SALVINI: FANTASIA 'SDOPPIARE' PARTITO, SISTEMEREMO QUELLO CHE VA SISTEMATO
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