Salvini | Lega sdoppiata? Fantasie Sistemeremo ciò che va sistemato

Notizia in breve

Stamattina si è svolto a Roma il Consiglio federale della Lega, con l’obiettivo di rilanciare il partito. Durante l’incontro, si è deciso di avviare il percorso per nominare Luca Zaia come super vice. La riunione si è tenuta nella sala Bruno Salvadori del gruppo alla Camera. In precedenza, si erano diffuse voci su uno sdoppiamento del partito, ma sono state definite “fantasie” dall’interessato.