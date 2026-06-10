Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 giugno 2026. Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un commento politico di Walter Veltroni sarà al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “Realpolitik”. Nel corso della serata, un confronto sulla stretta attualità tra Alessandro Sallusti e Gianrico Carofiglio e una pagina sugli ultimi sviluppi del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: Ha ucciso lui Chiara Poggi

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#Garlasco, Gianluca #Zanella a #Realpolitik su #Sempio e #Stasi: (..) io non vorrei mai che ad Andrea Sempio venga fatto quello che è stato fatto ad Alberto Stasi (..) Ascolta tutto ? x.com

Sono estremamente stanco del cinismo, degli anti-eroi e della realpolitik. Per favore, suggerisci qualcosa con persone veramente buone che fanno cose buone perché è giusto. reddit

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