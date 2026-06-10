Guida agli ottavi di finale del Libéma Open: i favoriti delle partite maschili e femminili che si giocheranno giovedì 11 sui campi in erba olandesi. La stagione sui prati corre talmente veloce che di tempo per adattarsi alla “nuova” superficie ce n’è davvero poco. Ed è proprio per questo motivo che quello di ‘s-Hertogenbosch si conferma uno degli appuntamenti più affascinanti e indicativi della prima fase sul verde. I match in programma domani, validi per l’accesso ai quarti di finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile, offrono spunti estremamente interessanti per valutare lo stato di forma dei big e le possibili sorprese di giornata, mettendo in luce chi ha già trovato il giusto feeling con la superficie olandese e ha buone chance, dunque, di far bene anche a Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Quarti in vista a ‘s-Hertogenbosch: i pronostici Atp e Wta di giovedì 11 giugno

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