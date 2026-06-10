Qualificazioni ai Mondiali l’Italia Femminile di Calcio sfiora l’impresa con la Svezia | è 2-2 di carattere

La nazionale italiana femminile di calcio ha concluso la partita contro la Svezia con un risultato di 2-2 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, sfiorando una vittoria importante contro una delle avversarie più forti del girone. La partita si è conclusa con un pareggio, mantenendo aperte le possibilità di qualificazione per le italiane.

Sfiorata una grande impresa sportiva da parte della Nazionale Italiana Femminile di Calcio, impegnata nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2027. Le Azzurre di Mister Soncin hanno pareggiato, nel pomeriggio di ieri 9 giugno, con la Svezia, dimostrando carattere e resilienza. Il risultato finale è stato quello di 2-2. E’ stato centrato l’obiettivo dei play-off, grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo 1 e dietro alla Danimarca: “È stata una prestazione di altissimo livello – ha dichiarato Soncin a fine match, come riporta figc.it – abbiamo concesso poco e quel poco lo abbiamo pagato a caro prezzo. Ma sono estremamente orgoglioso di quello che hanno mostrato le ragazze e della loro voglia di fare il massimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Qualificazioni Mondiali calcio femminile. Italia ci prova ma non va oltre l'1-1 contro la Danimarca

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