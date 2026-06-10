Pronostico Malaga-Las Palmas | c’è solo da completare l’opera

Malaga e Las Palmas si affrontano nella semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Liga. La partita rappresenta l’ultimo step prima di ottenere l’accesso alla massima divisione spagnola. La gara si svolge dopo la vittoria di una delle due formazioni nell’andata. La squadra che vince accederà alla finale, mentre l’altra sarà eliminata. Non sono previsti cambi di formazione rispetto all’incontro precedente.

Malaga-Las Palmas è la semifinale di ritorno dei playoff per raggiungere la Liga: formazioni e pronostico Chiediamo scusa. Non siamo infallibili e ci mancherebbe. Però quando si sbaglia è giusto metterlo in evidenza. All’andata ha vinto il Malaga – uno a zero – e noi avevamo dato una lettura diversa della semifinale d’andata dei playoff di Segunda Division. E invece il campo ha ribaltato tutto, e il Malaga adesso è davvero a un passo dalla finale. (Profilo Instagram Malaga) – Ilveggente.it L’affermazione in trasferta – il classico non c’è due senza tre perché appunto erano due le vittorie di fila della squadra che mercoledì sera giocherà in casa – è una pietra tombale su questo turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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