Pronostico Canada-Bosnia | già in palio punti di platino

Da ilveggente.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Canada e Bosnia si affrontano venerdì alle 21:00 nella prima giornata del girone del Mondiale 2026. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in chiaro e in streaming gratuito. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le statistiche e le notizie sulle squadre sono disponibili. Il risultato di questa sfida potrebbe influenzare la classifica del gruppo.

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Canada-Bosnia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. È indubbiamente un momento storico per il Canada, pronto a debuttare nel Mondiale che co-organizza insieme a USA e Messico. I Canucks partecipano alla rassegna iridata per la seconda volta di fila e questo è di per sé già un evento, dal momento che prima dell’edizione qatariota del 2022 avevano preso parte solamente a Messico ’86. In realtà il movimento calcistico nell’immenso paese nordamericano si segnala in crescita da un po’ e lo dimostra il fatto che diversi elementi a disposizione del ct Jesse Marsch (David e Davies su tutti) giochino da diversi anni ad alto livello in Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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