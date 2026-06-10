Poste Italiane rinnova l’ufficio postale di Zandobbio in versione Polis

L’ufficio postale di Zandobbio è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione, adottando il modello Polis. La struttura, ora aggiornata, fa parte di un intervento che ha coinvolto complessivamente 166 sedi postali nella provincia di Bergamo. La riapertura permette di riprendere i servizi al pubblico nella zona.

L’ufficio postale di Zandobbio riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a centosessantasei le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Bergamo. Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di piazza Monumento è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio

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