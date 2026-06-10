Nell’indagine della Procura di Roma sul progetto del Ponte sullo Stretto, oltre a Tommaso Miele, si segnala il tentativo di coinvolgimento di altri due magistrati contabili. L’accusa sostiene che ci siano stati sforzi per avvicinare queste figure, ritenute utili a favorire interessi legati all’opera. L’indagine si concentra sul tentativo di influenzare le decisioni giudiziarie e le procedure amministrative relative al progetto.

Non solo Tommaso Miele. Nell'inchiesta della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto spunta anche il tentativo, secondo l'accusa, di avvicinare altri due magistrati contabili ritenuti utili agli interessi del gruppo favorevole alla realizzazione dell'opera. Un tentativo che, a quanto si apprende, sarebbe però fallito: i due magistrati non avrebbero accettato gli inviti. Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti è lo stesso che, sempre secondo l'accusa, l'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno avrebbero messo in campo con l'ex presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele, anche lui indagato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ponte sullo Stretto, l’ombra dell’inchiesta sul rush finale verso il Cipess

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