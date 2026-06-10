Pd il colpo di grazia | la segretaria Chantal Bomprezzi si dimette La sua vice sui social | Finalmente

Notizia in breve

Chantal Bomprezzi si è dimessa dalla segreteria del Pd Marche. La sua vice ha commentato sui social: «Finalmente». La decisione è stata comunicata tramite una breve nota indirizzata al Nazareno e alla presidente del partito regionale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta. La comunicazione ufficiale segna la fine del suo incarico, senza annunci o dichiarazioni successive.