Pd il colpo di grazia | la segretaria Chantal Bomprezzi si dimette La sua vice sui social | Finalmente
Chantal Bomprezzi si è dimessa dalla segreteria del Pd Marche. La sua vice ha commentato sui social: «Finalmente». La decisione è stata comunicata tramite una breve nota indirizzata al Nazareno e alla presidente del partito regionale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta. La comunicazione ufficiale segna la fine del suo incarico, senza annunci o dichiarazioni successive.
ANCONA - Cala il sipario sulla mission to Mars di Chantal Bomprezzi. Con una stringata nota al Nazareno e alla presidente del partito regionale Silvia Venerucci, la segretaria del Pd Marche ha comunicato le sue «dimissioni irrevocabili» dal ruolo che ricopriva da febbraio 2023. Non un fulmine a ciel sereno, in effetti: la sua testa era stata messa sul ceppo già dopo la debacle delle Regionali di settembre, preceduta dai regolamenti per la formazione delle liste «da teste disabitate» (copyright: Fabrizio Cesetti, totem del Pd fermano) con stop parziale al terzo mandato. Poi, a novembre, il maldestro tentativo di far fuori Antonio Mastrovincenzo, facendogli togliere la tessera del partito per aver corso in una lista diversa da quella del Pd (cosa approvata largamente dagli stessi dem). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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