Omicidio a Milano Certosa | il secondo sospettato resta in silenzio

Il secondo sospettato coinvolto nell’omicidio a Milano Certosa non ha risposto alle domande della giudice. L’aggressione è avvenuta con coltellate e cocci di bottiglia, secondo le testimonianze raccolte. La polizia ha ricostruito i momenti dell’attacco, ma il sospettato ha scelto di non fornire spiegazioni. La scena del crimine è stata sequestrata e analizzata dagli investigatori. La persona è in silenzio durante l’interrogatorio.

Perché il secondo sospettato ha scelto di non parlare davanti alla gip?. Come è avvenuta l'aggressione con coltellate e cocci di bottiglia?. Quali prove collegano i due ragazzi all'omicidio premeditato?. Cosa emergerà dallo studio degli atti della difesa nei prossimi giorni?.? In Breve Linares arrestato a Bordonecchia dopo il tentativo di fuga verso la Spagna. Aggressione avvenuta il 26 maggio alle ore 22:15 alla stazione Certosa. Vittima colpita da 30 coltellate e frammenti di bottiglia. Coinvolto anche il diciannovenne peruviano Jefferson Smit Echevarria Verano. Isaias Gonzalo Linares Melendez scelto di non rispondere davanti alla gip di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Omicidio Milano Certosa, fuga finita per il fermato ricercato: è stato bloccato nel torinese

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