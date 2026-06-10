Un 22enne albanese è stato arrestato a Novara con 229 dosi di cocaina pronte allo spaccio, trovate vicino alla stazione ferroviaria. La droga era nascosta in un lavatrice e in deodoranti stick. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati anche altri materiali sospetti. L'uomo è stato portato in carcere.

Un arresto e 229 dosi di cocaina sequestrate a Novara, dove un cittadino albanese di 22 anni è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di numerose banconote e, a seguito di una perquisizione, nella sua abitazione sono stati rinvenuti un chilogrammo di cocaina e materiale per il confezionamento. Operazione della Polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 28 maggio si è concluso un servizio di osservazione mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Novara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Novara, nascondeva un chilo di cocaina nella lavatrice e nei deodoranti stick: arrestato 22enne

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