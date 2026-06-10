Dopo l’arresto dell’ex marito, una donna italiana e sua figlia di tre anni restano bloccate in Egitto. La donna, condannata a sei mesi di carcere per adulterio, ha il divieto di lasciare il Paese. Ora teme ritorsioni e non può ancora partire. La sua situazione rimane incerta, e lei dichiara di non sentirsi al sicuro. La famiglia ha trascorso mesi in attesa di una soluzione legale, senza riuscire a lasciare il territorio.

Dopo l’arresto dell’ex marito, Nessy Guerra, la cittadina italiana che da mesi si trova bloccata nel Paese insieme alla figlia di tre anni, accusata di adulterio e condannata a sei mesi di detenzione con divieto di espatrio, non si sente ancora al sicuro. L’uomo è stato arrestato dalle autorità egiziane dopo una serie di denunce e segnalazioni che lo riguardavano, comprese quelle presentate da rappresentanti della rete diplomatica italiana, ma per Guerra, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, “non è cambiato quasi nulla”. “Lui è stato arrestato – spiega – io sono ancora qui. Non posso uscire di casa, non posso prendere un aereo, non posso tornare a Sanremo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nessy Guerra: “Mio ex marito arrestato? Ora ho paura di ritorsioni, non posso ancora lasciare l’Egitto”

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Arrestato in Egitto lex marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni.

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