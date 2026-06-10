Il panorama dei factual show italiani ha un nuovo re indiscusso, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico e di ottenere performance straordinarie. Parliamo dell'incredibile successo di “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”, trasmissione che ha fatto registrare 300mila spettatori sintonizzati per l'atto finale della prima stagione. La puntata conclusiva, trasmessa sul canale DMAX (canale 52 del digitale terrestre), ha letteralmente sbaragliato la concorrenza della programmazione tematica, confermando quanto le storie di compravendita di preziosi e le trattative commerciali riescano ad appassionare una platea transgenerazionale sempre più vasta e fedele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Mr. Oro d'Oro" su DMAX: 300mila spettatori e tante novità per la seconda stagione

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