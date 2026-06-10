Mondiali 2026 altro sgarbo degli Usa all’Iran l’accusa di Teheran | Revocati anche i biglietti per i nostri tifosi

Notizia in breve

La Federcalcio di Teheran ha annunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti assegnati ai tifosi iraniani per i Mondiali 2026, pochi giorni prima dell’inizio della competizione. L’accusa arriva da Teheran, che denuncia un gesto considerato come un nuovo sgarbo degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La revoca ha colpito i supporter iraniani già in viaggio o pronti a partire per seguire la squadra nel torneo.