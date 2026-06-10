Mondiali 2026 altro sgarbo degli Usa all’Iran l’accusa di Teheran | Revocati anche i biglietti per i nostri tifosi
La Federcalcio di Teheran ha annunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti assegnati ai tifosi iraniani per i Mondiali 2026, pochi giorni prima dell’inizio della competizione. L’accusa arriva da Teheran, che denuncia un gesto considerato come un nuovo sgarbo degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La revoca ha colpito i supporter iraniani già in viaggio o pronti a partire per seguire la squadra nel torneo.
La Federcalcio di Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver revocato, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, la quota di biglietti destinata ai tifosi della nazionale iraniana per le partite della fase a gironi Altro sgarbo da parte degli Usa nei confronti dell’Iran a pochi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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