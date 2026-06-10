Domani, giovedì 11 giugno alle 21.00, si svolge la partita inaugurale del Mondiale 2026 tra Messico e Sudafrica. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Sul fronte della sicurezza, sono stati effettuati controlli approfonditi e sono stati segnalati episodi di guerra di droni e restrizioni legate ai controlli di sicurezza.

Mondiali 2026: si comincia. Calcio d’inizio di domani, giovedì 11 giugno, alle 21.00 in diretta su Rai 1, tra le nazionali di Messico e Sudafrica. Sarà un torneo diffuso, con partite giocate in Canada, Messico e Stati Uniti d’America. La Rai si ‘difende’ in co-esclusiva trasmettendo in chiaro la diretta di 35 incontri, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale. Delle partite trasmesse dalla tv di Stato 17 sono match della fase a gironi (si parte, come detto, giovedì 11 con il match inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico), sei dei sedicesimi di finale, quattro degli ottavi di finale, altrettanti dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mondiale 2026: Messico-Sudafrica partita inaugurale. Dove vederla. Sicurezza: controlli asfissianti e guerra di droni

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MONDIALI 2026 - PARTITA INAUGURALE MESSICO - SUDAFRICA SU RAI 1

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