Milo Infante entra in Mediaset | nuovo ruolo di vertice nell’informazione del Gruppo

Milo Infante si unisce a Mediaset, assumendo un ruolo di vertice nell’ambito dell’informazione del gruppo. Il giornalista, noto per il suo lavoro come autore e conduttore, collaborerà con i vertici aziendali alla creazione di nuovi progetti editoriali e televisivi. La sua nomina segna un investimento strategico nel settore dell’informazione del gruppo. Non sono stati rivelati dettagli specifici sui progetti o sulla durata dell’incarico.

Il giornalista, autore e conduttore entra a far parte del Gruppo Mediaset e lavorerà con il vertice aziendale allo sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi. Milo Infante entra ufficialmente a far parte del Gruppo Mediaset. Giornalista, autore e conduttore tra i volti più riconosciuti e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per contribuire allo sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi. Il suo ingresso rappresenta un passaggio significativo per l’offerta informativa del Gruppo. Infante avrà infatti anche un ruolo di vertice nell’area dell’informazione Mediaset, contribuendo alla definizione delle strategie e al rafforzamento dell’offerta news. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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