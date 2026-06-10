Mediaset pronta a lanciare Tutto per la mia famiglia | quando inizia la nuova soap turca!

Mediaset sarebbe vicina a portare su Canale 5 la soap turca Tutto per la mia famiglia, una serie che racconta la drammatica storia di quattro fratelli costretti a ricostruire la propria vita dopo aver perso entrambi i genitori. Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di partenza, ma l’operazione sembrerebbe essere in fase avanzata. Mediaset continua a investire nel successo delle produzioni turche e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe molto vicina a portare nel daytime di Canale 5 una nuova dizi destinata a far parlare di sé. Si tratta di Tutto per la mia famiglia, serie turca conosciuta in patria con il titolo originale Karde?lerim. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Tutto per la mia famiglia, la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quando in TVUna nuova serie turca intitolata “Tutto per la mia famiglia” sarà trasmessa questa estate su Canale 5.

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