Tre persone sono indagate nell'inchiesta sul ponte, tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei conti. L'indagine riguarda presunte irregolarità legate alla costruzione e alla gestione dell'opera. La procura di Roma sta approfondendo i dettagli delle responsabilità e delle eventuali pratiche illecite. La vicenda coinvolge più soggetti, che devono ancora fornire chiarimenti ufficiali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure legate ai lavori pubblici.

Acqua passata L’inchiesta a Roma: la promessa di un incarico a un ex magistrato della Corte dei conti. Indagine sull’ex toga Miele, sul consigliere della società del Ponte Saccomanno e sull’imprenditore calabrese Virgiglio. Nelle intercettazioni citato anche «il mio amico Salvini» Acqua passata L’inchiesta a Roma: la promessa di un incarico a un ex magistrato della Corte dei conti. Indagine sull’ex toga Miele, sul consigliere della società del Ponte Saccomanno e sull’imprenditore calabrese Virgiglio. Nelle intercettazioni citato anche «il mio amico Salvini» La verità è che nemmeno ce l’ha fatta a portare a termine il suo compito, l’ex... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ponte sullo Stretto, la Procura indaga per corruzione: tre indagati

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Ponte Stretto, inchiesta per corruzione aperta dalla procura di Roma: tre indagatiLa procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Temi più discussi: Lo stretto della corruzione, tre indagati per il ponte; Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma: tre indagati per corruzione e rivelazione di segreto; Ponte sullo Stretto di Messina, procura di Roma indaga per corruzione; Ponte sullo Stretto: indagati per corruzione l'ex presidente della Corte dei Conti Miele e l'ex commissario della Lega calabrese Saccomanno. La replica: Vogliono colpire Salvini.

Sorpresi ed estranei ai fatti. Lo dice l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci in relazione all’indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio x.com

Inchiesta per corruzione, ritardi, problemi: quanto ci costa ogni anno il Ponte sullo StrettoL'opera non c'è ancora ma ha costi vivi sempre più alti per lo Stato, con minacce di moltiplicarli in futuro: dalle penali dei contenziosi alle spese dei manager della Stretto di Messina spa, tutti i ... today.it

Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: perquisizioni della Procura di RomaLa Procura di Roma ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per corruzione e altri reati. Secondo l’accusa, avrebbero tentato di influenzare l’esame della Corte dei Conti sul progetto dell’ ... rainews.it