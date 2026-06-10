LIVE Italia-Francia 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 25-23 gli azzurri tornano avanti nel punteggio
Durante la partita di volley tra Italia e Francia, gli azzurri hanno vinto il secondo set 25-23, tornando avanti nel punteggio. Nel corso del match, l’attacco di Rychlicki ha segnato un punto, anche se ha commesso uno dei pochi errori. La sfida, valida per la Nations League 2026, è in corso e può essere seguita in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE 0-2 In rete l’attacco di Rychlicki. Uno dei pochi errori dell’opposto italo-lussemburghese. 0-1 Attacco vincente di Clevenot QUARTO SET 25-23 Non c’è l’invasione degli azzurri. L’Italia vince il terzo set e torna avanti nel punteggio. Challenge chiesto da Giani per un’invasione dell’Italia. 25-23 Grande servizio di Luca Porro. L’Italia può attaccare con Rychlicki, ma la Francia si difende magistralmente e riattacca, senza rincorsa, con Henno che però mette direttamente in rete. Il challenge conferma che non c’è il tocco a muro da parte degli azzurri 24-23 Henno cerca, senza trovarle, le mani alte del muro. Giani chiede immediatamente un challenge 23-23 Diagonale di Rychlicki dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |
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