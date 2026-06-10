LIVE Italia-Francia 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 25-23 gli azzurri tornano avanti nel punteggio

Notizia in breve

Durante la partita di volley tra Italia e Francia, gli azzurri hanno vinto il secondo set 25-23, tornando avanti nel punteggio. Nel corso del match, l’attacco di Rychlicki ha segnato un punto, anche se ha commesso uno dei pochi errori. La sfida, valida per la Nations League 2026, è in corso e può essere seguita in diretta.