La parola soccer, che tanti considerano un’invenzione americana, è in realtà un’esportazione britannica a tutti gli effetti: nacque in Inghilterra nell’Ottocento come abbreviazione colloquiale di association football, la disciplina codificata dalla Football Association nel 1863. Con la Coppa del Mondo 2026 alle porte, ospitata in Nord America e Messico, il vecchio dibattito linguistico torna a infiammare il web: perché gli Stati Uniti chiamano soccer uno sport che tutto il resto del mondo chiama football, fútbol o qualche variazione simile? La risposta risale ai primi decenni del 1800, quando alcune delle scuole più prestigiose d’Inghilterra cominciarono a praticare versioni codificate di un gioco popolare medievale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La vera storia di “soccer”: perché non è una parola americana ma nasce in Inghilterra

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Have u ever wondered why Americans call it soccer

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