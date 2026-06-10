La Rai ha perso Milo Infante, un volto noto della televisione, mentre il gruppo di Berlusconi annuncia l’ingresso di Infante. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa e richiama l’attenzione sulla gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda radiotelevisiva. La perdita di Infante rappresenta un nuovo passo indietro per la Rai, che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di questa scelta. La vicenda si inserisce in un quadro di continui cambiamenti nel panorama televisivo nazionale.

La notizia diMilo Infante a Mediasetspiazza. Il conduttore negli ultimi due anni non solo era riuscito a portare al successoOre 14– rubando telespettatori perfino aQuarto Grado– ma addirittura era diventato pian piano uno dei volti di punta del prime time del secondo canale. Eppure, i vertici Rai hanno fatto ben poco per trattenerlo, forse non è stato trattato abbastanza con i guanti bianchi, ciò che è certo è che mai ci si sarebbe aspettati cheMilo voltasse così le spalle alla sua rete, la stessa dove lavorava da 24 anni. “Mediaset per me è un punto di arrivo“, scrive in una notaMilo Infante. Parole importanti che segnano come questo cambio di rete forse lo stava sognando già da un po’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Rai perde Milo Infante: un autogol evitabile

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