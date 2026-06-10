Idris Elba ha dichiarato che non interpreterà mai James Bond, affermando che non sarebbe accettato da tutti. La sua scelta nasce dalla convinzione che il personaggio, storicamente rappresentato da attori bianchi, non potrebbe essere interpretato da un attore nero senza suscitare reazioni negative. La discussione sulla possibilità di un Bond di colore ha coinvolto molti, ma Elba ha chiarito di non essere interessato a questa interpretazione. La ricerca per il nuovo attore principale continua, senza coinvolgere ancora nomi ufficiali.

Ne abbiamo scritto poche settimane fa parlando della corsa al nuovo James Bond, una delle partite più importanti attualmente aperte a Hollywood. Dopo l’addio di Daniel Craig, la ricerca del prossimo 007 è entrata nel vivo e continuano a emergere indiscrezioni, candidature più o meno credibili e prese di posizione che fanno discutere. Tra queste c’è quella di Idris Elba, attore britannico che per anni è stato indicato da fan e osservatori come possibile successore di Craig. Una possibilità che, almeno secondo il diretto interessato, non si sarebbe mai concretizzata e che oggi appare ancora meno probabile. Idris Elba rompe il silenzio sul futuro di 007 (e sulla sua candidatura). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - James Bond non sarà nero, Idris Elba chiude il dibattito: “Non tutti lo accetterebbero”

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