Invalidità stop alle revisioni anticipate | sentenza tutela fragili
Il Tribunale di Nocera ha stabilito che l'INPS non può effettuare revisioni anticipate delle invalidità senza rispettare le aspettative dei cittadini con diritti assistenziali. La decisione richiama l'attenzione sulla tutela di chi ha già ottenuto benefici, impedendo modifiche prematuri che possano compromettere le loro condizioni. La sentenza si basa sul principio che le revisioni devono rispettare i tempi previsti dalla legge e non devono danneggiare l’affidamento delle persone con invalidità.
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