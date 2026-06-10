Intesa-Mps vi spiego la mossa che può cambiare il risiko Parla Messori

I mercati sono in agitazione dopo che Intesa Sanpaolo e Banco Bpm hanno avviato operazioni sul Monte dei Paschi. Da domenica scorsa, le due banche hanno iniziato a muoversi, segnando un cambiamento significativo nel settore finanziario italiano. La mossa ha attirato l’attenzione degli operatori, mentre le negoziazioni e le strategie si susseguono rapidamente. La situazione continua a evolversi, creando tensioni e aspettative tra gli investitori.

I mercati sono in ebollizione e d’altronde non potrebbe essere altrimenti vista la posta in gioco. Da quando, domenica scorsa, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm si sono messe in marcia sul Monte dei Paschi, la grande finanza italiana ha cominciato a entrare in una nuova era. Fatta di incastri e nuovi pesi. Ne sono convinti tanto in Italia, quanto all’estero. Ne sono convinti tanto in Italia, quanto all’estero. E ne è convinto anche il mercato, come dimostra l’euforia di Piazza Affari di questi giorni, proprio grazie allo sprint dei titoli delle banche coinvolte (Intesa, Bper, Banco e Unicredit) in quel risiko che potrebbe portare alla nascita di uno dei più grandi poli bancari d’Europa, dietro solo a Bnp Paribas e a Santander. 🔗 Leggi su Formiche.net

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