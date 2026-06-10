La società coinvolta nelle indagini sul ponte ha dichiarato che il consigliere Saccomanno non aveva alcuna delega o poteri di rappresentanza. La società ha precisato che Saccomanno non rappresentava ufficialmente l’azienda e che non è coinvolto nelle attività ufficiali. La posizione è stata comunicata in risposta alle indiscrezioni circolate riguardo al suo ruolo nel progetto. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle modalità di rappresentanza o sulle eventuali responsabilità.

“La società è totalmente estranea alle indagini in corso e il consigliere di amministrazione Saccomanno non ha alcuna delega né poteri di rappresentanza della società ”. Così l’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenuto a L’aria che tira su La7, insieme all’on. Bonelli. “Dall’avv. Saccomanno non ho mai ricevuto comunicazioni o avuto interlocuzioni connesse all’oggetto dell’inchiesta. Peraltro, Saccomanno era membro designato dalla Regione Calabria e, al rinnovo del Cda avvenuto lo scorso 29 aprile, era stato sostituito”. “L’art. 5 del D.lgs. 23101, citato da Bonelli, prevede, tra l’altro, che l'ente non risponda se il soggetto che ha commesso il reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inchiesta Ponte, la Stretto punta il dito contro Saccomanno: "Non rappresentava la società"

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