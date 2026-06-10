Incendio di Vicopisano i primi risultati dei rilievi Arpat | valori sotto i limiti nelle centraline
I rilievi di Arpat sui livelli di inquinanti nelle centraline installate nell’area della Delca Energy di Lugnano, interessata dall’incendio, mostrano valori sotto i limiti di legge. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono in fase di completamento. La zona è ancora sotto sorveglianza per garantire la messa in sicurezza definitiva. L’incendio si è verificato la mattina dell’8 giugno e le autorità stanno monitorando eventuali ripercussioni ambientali.
Vicopisano, 10 giugno 2026 - Sono in corso le fasi finali di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area della Delca Energy di Lugnano, nel comune di Vicopisano, interessata dall'incendio scoppiato la mattina dell’8 giugno. Lo rende noto Arpat nell’ultimo aggiornamento dedicato al monitoraggio ambientale dopo il rogo. L’Agenzia regionale ha proseguito i campionamenti della vegetazione nelle aree individuate sulla base delle elaborazioni meteo-diffusionali relative alla dispersione dei fumi. Nel pomeriggio del 9 giugno sono stati prelevati campioni di vegetazione spontanea, foglie di insalata, zucchine e alberi da frutto in 4 punti situati a ovest dell’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Aggiornamento sull’incendio di Vicopisano. L’incendio è in fase di spegnimento e i Vigili del Fuoco proseguono senza sosta le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Continuano anche le attività di monitoraggio e campionamento da parte di A facebook
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