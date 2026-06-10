Incendio di Vicopisano i primi risultati dei rilievi Arpat | valori sotto i limiti nelle centraline

Notizia in breve

I rilievi di Arpat sui livelli di inquinanti nelle centraline installate nell’area della Delca Energy di Lugnano, interessata dall’incendio, mostrano valori sotto i limiti di legge. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono in fase di completamento. La zona è ancora sotto sorveglianza per garantire la messa in sicurezza definitiva. L’incendio si è verificato la mattina dell’8 giugno e le autorità stanno monitorando eventuali ripercussioni ambientali.