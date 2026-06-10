Le fiamme sono ancora attive ma sotto controllo, secondo i vigili del fuoco. Il comandante di Pisa ha aggiornato sulla situazione dell’incendio scoppiato lunedì 8 giugno 2026 in un’azienda di Lugnano, frazione di Vicopisano. Le squadre stanno lavorando per domare il rogo e limitare i danni, mentre le operazioni di spegnimento continuano sul posto. Non sono stati segnalati vittime finora.

VICOPISANO (PISA) – Il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Nicola Ciannelli, ha fatto il punto sull’incendio scoppiato lunedì 8 giugno 2026 alla Delca Energy di Lugnano a Vicopisano. “Il rogo ha bruciato finora 2.500 tonnellate di rifiuti plastici ed è ancora attivo anche se ampiamente sotto controllo”. “Le fiamme ci sono ancora – ha aggiunto – e serviranno ore per estinguerle del tutto ma è difficile fare previsioni”. In questa fase infatti i vigili del fuoco stanno operando su un doppio fronte: spegnere il fuoco e rimuovere il materiale incombusto proprio per non alimentare il rogo che potrebbe essere stato innescato da un fenomeno di autocombustione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Vicopisano, vigili del fuoco: “Fiamme ancora attive, ma sotto controllo”

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Incendio in un'azienda nel Pisano, evacuate le fabbriche e una scuola

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