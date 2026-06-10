Il ritorno di Spielberg agli alieni | perché Disclosure Day è il film di cui abbiamo bisogno oggi
Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. L’extraterrestre, La guerra dei mondi. Quella tra Steven Spielberg e gli alieni è una storia lunga una carriera intera. A cui il regista statunitense aggiunge un nuovo capitolo con Disclosure Day, nuovo film al cinema dal 10 giugno che convoca a rapporto. 🔗 Leggi su Today.it
Disclosure Day: il ritorno di Spielberg agli alieni è un CAPOLAVORO assoluto
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Arriva oggi in tutte le sale italiane Disclosure Day, l’attesissimo nuovo film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, distribuito in Italia da @UniversalPicsIt Abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima, segue la nostra recensione a cura di @pondgits x.com
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