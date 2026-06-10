Il Parco della luna, situato all’interno dell’ospedale Sant’Orsola, è stato realizzato come spazio verde con giochi e libri dedicato ai piccoli pazienti. Il nome del parco deriva da una canzone di Lucio Dalla, ispirato a una cena solidale organizzata presso la sua abitazione il 4 marzo 2023, durante la quale sono stati raccolti fondi per questa iniziativa.

Bologna, 10 giugno 2026 – Il Parco della luna all’interno del Sant’Orsola, una piccola oasi di verde, con giochi e libri per i piccoli pazienti, il cui nome è ispirato a una canzone di Lucio Dalla perché la raccolta fondi nasce da una cena solidale a casa di Dalla il 4 marzo 2023. L’area verde vicino al padiglione 13. Un piccolo padiglione all’ombra di un cedro secolare, creato nel prato sotto la Pediatria. È il Parco della luna, realizzato da Fondazione Sant’Orsola. Un luogo dove i piccoli pazienti potranno giocare liberamente, entrare in una tana dove rimanere da soli a leggere, imparare a suonare uno strumento, partecipare a un laboratorio sulla scienza e tanto altro ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Parco della luna per i piccoli pazienti del Sant’Orsola (e non solo). “Il nome ispirato a una canzone di Lucio Dalla”

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