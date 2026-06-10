Le riprese della stagione 11 de Il Paradiso delle signore sono partite a fine maggio a Roma. La produzione ha confermato l’inizio delle riprese senza fornire dettagli sulla trama o sui personaggi principali. La serie televisiva, che si basa su storie di moda e intrighi, continuerà a essere girata nella capitale italiana. La data di messa in onda non è ancora stata comunicata.

Le riprese de Il Paradiso delle signore 11 giunte all'undicesima edizione sono iniziate a fine maggio a Roma. Gli attori confermati si sono ritrovati sul set per dare vita alle vicende ambientate nell'atelier milanese. A settembre tutti ritorneranno sui teleschermi di Rai 1 per vivacizzare i pomeriggi degli italiani. Tra i protagonisti avvistati ci sono Mirella, Matteo, Marcello, Odile ma anche Enrico e Marta, che se le ultime indiscrezioni li vedevano lontani da Roma. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 11 rivelano che tutti i protagonisti saranno alle prese con segreti e passati che ritorneranno a reclamare il loro spazio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: qual è il futuro di Marta ed Enrico?

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Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni: Odile protagonista, viene scoperto un segreto

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Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore 11, le prime indiscrezioni: trama, cast e new entry della nuova stagione; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: segreti inconfessabili e due ritorni attesissimi nelle prossime puntate; Il Paradiso delle Signore, un enorme mistero potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione; Il Paradiso delle Signore 11, quando inizia, new entry e anticipazioni trama.

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