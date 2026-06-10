Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, ha chiesto al tribunale di accedere a un trust familiare da 1,5 milioni di dollari per coprire le spese legali della propria difesa. La richiesta riguarda l’utilizzo di quei fondi per sostenere i costi del processo in corso. La decisione sulla richiesta è ancora da definire.

Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, ha presentato una richiesta al tribunale per ottenere l'accesso a un trust familiare da 1,5 milioni di dollari e finanziare la propria difesa nel processo. A pochi mesi dall'arresto che ha sconvolto Hollywood, Nick Reiner torna al centro dell'attenzione per una nuova battaglia giudiziaria. Il figlio del regista Rob Reiner e della fotografa Michele Singer Reiner, accusato di aver ucciso entrambi i genitori nella loro abitazione di Brentwood, ha infatti depositato una richiesta presso il tribunale della California per ottenere l'accesso a un fondo fiduciario che sostiene gli spetti di diritto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il figlio di Rob Reiner chiede 1,5 milioni di dollari del trust per pagare la propria difesa legale

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Nick Reiner seeks trust fund money for parent murder defense

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