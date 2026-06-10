Il coltellaccio nascosto nella tasca dei pantaloni | 17enne tradito dal nervosismo alla vista della polizia

Da agrigentonotizie.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è stato fermato con un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni. Gli agenti del commissariato di Canicattì lo hanno individuato e controllato nelle ore serali. Durante l'intervento, il giovane ha mostrato segni di nervosismo, che hanno portato alla scoperta dell’arma.

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In giro con un coltello a serramanico nella tasca dei pantaloni. A notare e controllare il giovane, nelle scorse sere, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì. Gli agenti durante un ordinario pattugliamento del territorio si sono accorti che il ragazzino, alla vista della volante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

il coltellaccio nascosto nella tasca dei pantaloni 17enne tradito dal nervosismo alla vista della polizia
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