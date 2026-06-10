Il segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che il rischio di una guerra totale in Medio Oriente è concreto e che l’escalation non deve essere sottovalutata. Ha chiesto alla comunità internazionale di mantenere alta l’attenzione sulla crescente instabilità nella regione.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un nuovo e preoccupante allarme sul rischio di una possibile “guerra totale” in Medio Oriente, richiamando la comunità internazionale a non abbassare la guardia di fronte alla crescente instabilità nella regione. Intervenendo nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Guterres ha descritto la situazione nell’area del Golfo come estremamente fragile, sottolineando come il cessate il fuoco attualmente in vigore appaia sempre più instabile. “Nella regione del Golfo, il cessate il fuoco è più che altro un fuoco sopito, come abbiamo visto con l’escalation degli attacchi e della retorica nelle ultime 48 ore”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Guterres: “Rischio guerra totale in Medio Oriente, non sottovalutare l’escalation”

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