Gianmarco Pozzoli dalla depressione alla rinascita | In un anno ho perso tutto
Gianmarco Pozzoli ha raccontato di aver attraversato un anno segnato dalla depressione, durante il quale ha perso il lavoro, il matrimonio e 14 chili. Si è descritto come vuoto e smarrito, definendo quel periodo come il più buio della sua vita. Ha parlato di aver vissuto momenti difficili, in cui si sentiva finito e senza direzione.
(Adnkronos) – "Ero vuoto, smarrito, finito". Così Gianmarco Pozzoli si è messo a nudo, raccontando l'ultimo anno vissuto, definito da lui come "il più buio della mia vita" dove "ho perso tutto: il lavoro, un matrimonio e 14 chili". Il comico milanese, 54 anni, conosciuto dal web grazie ai video virali della 'The Pozzolis Family'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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