Francesca Pascale | Di Berlusconi mi manca tutto a livello intimo | VIDEO

Francesca Pascale ha dichiarato di sentire la mancanza di tutto a livello intimo di Silvio Berlusconi. La sua intervista è stata trasmessa durante una trasmissione televisiva condotta da Monica Setta. La donna ha parlato della loro relazione passata, senza fornire dettagli specifici. La conversazione si è concentrata esclusivamente sui sentimenti personali legati alla loro relazione. Nessuna altra informazione o dettaglio sulla relazione è stato reso pubblico.

Francesca Pascale, ospite da Monica Setta, ha parlato della sua intimità con Silvio Berlusconi, quando stavano insieme. Ha confessato che gli manca tutto di lui Ospite aStorie al bivio di sera, con la conduzione di Monica Setta,Francesca Pascale che, con l’occasione, è tornata nuovamente a parlare di Silvio Berlusconi. Ma siccome questo argomento ormai è stato esplorato in lungo e in largo, la conduttrice ha deciso di investigare su una nuova area, quella sessuale.Ha fatto domande più esplicite a Pascale sui rapporti intimi con l’ex cavaliere, chiedendogli anche se gli manca quell’intimità che aveva con lui, come una vedova ancora in lutto, sebbene si fossero lasciati anni prima che lui morisse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Francesca Pascale: Berlusconi senza filtri, destra e diritti civili | Bazar Atomico Ep. 218

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