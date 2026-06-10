Foggia la prima sindaca eletta col campo largo si dimette

La prima sindaca eletta con il “campo largo” si è dimessa. Era sostenuta dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle e altre liste di centrosinistra. La decisione è stata comunicata ufficialmente oggi. La sindaca aveva assunto l’incarico da pochi mesi. La sua uscita avviene prima della fine del mandato. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita. La città rimane senza sindaco in attesa di nuove nomine.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo l’8 giugno 2026 ha comunicato sui social le sue dimissioni con un video di circa 7 minuti. La politica era stata eletta nel 2023 ed era considerata la prima sindaca a trionfare alle amministrative grazie al “campo largo”. L’avevano sostenuta il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e altre liste locali di centrosinistra. Le stesse formazioni che non si sono presentate al Consiglio comunale per approvare il conto consuntivo. Nel video Episcopo spiega le ragioni dietro al suo passo indietro. La prima cittadina illustra la situazione che ha trovato al Consiglio comunale convocato l’8 giugno. In aula c’era solo un consigliere della sua maggioranza, tutti gli altri partiti non si erano presentati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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#Foggia, la sindaca Maria Aida #Episcopo ( #M5S) ha annunciato le sue dimissioni in seguito alle tensioni tra #PD, #M5S e #PSI sul rimpasto della giunta e sul bilancio. Eletta nel 2023, era considerata la prima sindaca eletta col campo largo. x.com

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