Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 10 Giugno 2026, un valore di 0,147 €kWh (146,65 €MWh). Si tratta di un dato in rialzo rispetto a ieri (+0,6%) e vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, con una crescita significativa rispetto sia alla media settimanale (+8,9%) sia a quella mensile (+18,6%). Negli ultimi 7 giorni la media del PUN si è attestata a 0,135 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,124 €kWh. Il valore minimo del mese è stato 0,092 €kWh, mentre il massimo coincide proprio con il dato odierno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,147 €/kWh – 10 Giugno 2026

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