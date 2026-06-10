Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in rialzo oggi a 0,147 € kWh – 10 Giugno 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il massimo del mese, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) salito a 0,147 euro per kilowattora, equivalenti a circa 146,65 euro per megawattora. Questa variazione si verifica il 10 giugno 2026, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 10 Giugno 2026, un valore di 0,147 €kWh (146,65 €MWh). Si tratta di un dato in rialzo rispetto a ieri (+0,6%) e vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, con una crescita significativa rispetto sia alla media settimanale (+8,9%) sia a quella mensile (+18,6%). Negli ultimi 7 giorni la media del PUN si è attestata a 0,135 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,124 €kWh. Il valore minimo del mese è stato 0,092 €kWh, mentre il massimo coincide proprio con il dato odierno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Come INVESTIREI nel 2026 se Ricominciassi da ZERO oggi (il Piano Completo)
Notizie e thread social correlati
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,146 €/kWh – 9 Giugno 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi 0,146 euro per kilowattora, il valore più alto del mese.
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,143 €/kWh – 8 Giugno 2026Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 8 giugno 2026 un massimo di 0,143 euro per kilowattora, equivalenti a...
Temi più discussi: Piazza Affari ai massimi: ecco i titoli che possono correre ancora; Ue, per l’Italia resta la procedura per deficit eccessivo ma ok a flessibilità per l’energia; Borse, torna l’euforia da AI. Wall Street positiva, Milano ritocca i nuovi record; Petrolio, per Goldman Sachs in calo a 80 $/b.
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,146 €/kWh – 9 Giugno 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 9 Giugno 2026, un valore di 0,146 ... quifinanza.it
Abbiamo realizzato un nuovo impianto fotovoltaico ad alta efficienza, progettato per ridurre i costi energetici e aumentare l’indipendenza dalla rete elettrica. 14 moduli LONGI 490 W per una potenza complessiva di 6.86 kWp, scelti per l’elevata resa, l’affidabi facebook
Elkann ha presentato a Mattarella e a papa Leone la prima Rossa 100% elettrica, Luce. Risultato? Borsa (-8,37%), appassionati, clienti ed ex massimi dirigenti (Montezemolo: Togliete il Cavallino da quella macchina) la bocciano senza appello. @peggy97 x.com
Titolo: Dove sto fraintendendo la generazione di Energia Comet in CoC? reddit
Acea approva il Bilancio 2025 con risultati record, dividendo in crescita e performance ai massimi storiciAcea chiude il 2025 con risultati ai massimi storici, confermando l’efficacia del percorso di trasformazione operativa e organizzativa avviato negli ultimi anni. Il Gruppo rafforza il proprio ... primaonline.it